Читаем по-новому: Первая модельная библиотека появится во Владивостоке уже осенью

В 2020 году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета направлено 10 миллионов рублей на создание на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра. Еще более 10 миллионов выделено из городского бюджета на капитальный ремонт.