Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжи

«Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент — младше 40 лет. Около 20% ­– люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», — рассказала министр здравоохранения Анастасия Худченко.