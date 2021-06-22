zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За трудоустройство безработных и выпускников в Приморье работодателям обещают субсидии

22 июня 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дополнительные льготы и субсидии получат приморские работодатели, если возьмут на постоянную работу безработного или выпускника, сообщили в правительстве региона.

Около 50 тысяч рублей получат предприниматели за одно рабочее место.

Полученные деньги можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Субсидия выплачивается в несколько этапов. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую — через три месяца, третью — еще через три.

За деньгами не обязательно куда-то идти — выплаты можно получить дистанционно. Для этого необходимо направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.

«Сотрудники Приморского центра занятости проведут подбор подходящих кандидатов. После заключения трудового договора с гражданином для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в ФСС через государственную информационную систему «Соцстрах», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Стоит отметить, что поддержка предпринимателей проводится в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
Кадры решают всё. Что стало с рынком труда в Приморье за последний год?Трудовые в резерве: Рынку труда в Приморье еще есть куда растиАсель Кусаинова: «Поиск работы стал болеем точечным и индивидуальным»
#Новости#Субсидии#Владивосток#Работа#Деньги#Льготы#Трудоустройство#Приморский край#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56