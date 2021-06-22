За трудоустройство безработных и выпускников в Приморье работодателям обещают субсидии

Около 50 тысяч рублей получат предприниматели за одно рабочее место.
Полученные деньги можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.
Субсидия выплачивается в несколько этапов. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую — через три месяца, третью — еще через три.
За деньгами не обязательно куда-то идти — выплаты можно получить дистанционно. Для этого необходимо направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
«Сотрудники Приморского центра занятости проведут подбор подходящих кандидатов. После заключения трудового договора с гражданином для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в ФСС через государственную информационную систему «Соцстрах», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Стоит отметить, что поддержка предпринимателей проводится в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.