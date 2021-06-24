Опрос: Жители Приморья назвали дороги, которым необходим ремонт

«Всего в приоритизации объектов регионального значения приняли участие 2648 приморцев. Респонденты смогли также не только выбрать из предложенного списка, но и назвать участки, которые, по их мнению, необходимо включить в план ремонта. Эти данные профильное ведомство проанализирует в ближайшее время и учтет при формировании плана работ», — отметили эксперты.