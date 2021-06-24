zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шесть скверов благоустроят в Находке

24 июня 2021, 07:11
Фото: nakhodka-city.ru
Строительные работы по благоустройству общественных пространств продолжаются в шести скверах Находки в соответствии с проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Часть аллеи на Озёрном бульваре, примыкающей к улице Постышева, практически отремонтирована. Старое асфальтное покрытие полностью демонтировано, установлены бордюры, пешеходные дорожки подготовлены для укладки тротуарной плитки. Финальная часть работ заключается в установке системы уличного освещения, лавочек и урн, а также разбивке клумбы у перекрёстка с улицы Постышева.

В сквере за остановкой «Заводская» на улице Горького строители подрядной организации тоже подошли к завершающему этапу. Здесь появились бордюры, пешеходные дорожки подготовлены к асфальтированию. Сейчас ведутся работы по озеленению. Впереди установка системы уличного освещения, лавочек и урн, создание небольшой клумбы.

Сквер «Богатырь» на улице Молодёжной особенно оценят любители спорта. Уже выполнен монтаж системы освещения для будущей хоккейной коробки, идёт подготовка бетонного основания. В сквере «Богатырь» появятся площадки для волейбола, баскетбола и уличных тренажёров. На откосе ближе к ул. Молодёжной будет организована зона для зрителей и установлены лавочки для переодевания под навесом. Рядом со спортивной зоной расположится прогулочная территория с тротуарами для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Здесь установлены бордюры, подготовлены дорожки к асфальтированию.

В сквере «Русь» строители подрядной организации закончили трудоёмкую работу по возведению балюстрады. Предстоит завершить укладку брусчатки на части пешеходной дорожки, установить систему освещения, лавочки, урны, малые архитектурные формы — качели и игровые комплексы для детей.

В сквере мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны демонтирован старый бордюрный камень, выполнена планировка оснований под тротуарные дорожки и малые архитектурные формы. Близятся к завершению работы по монтажу нового тротуарного бордюра и устройству систем освещения.

В сквере «Молодёжный» сделана вертикальная планировка, заменён грунт. Сейчас строители перейдут к подготовке площадок для малых архитектурных форм, дорожек, установке системы освещения.

Отметим, что упомянутые общественные пространства стали победителями голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

За благоустройство аллеи на Озёрном бульваре, скверов на улице Горького, «Богатырь», «Русь», мемориального комплекса жителям села Козьмино находкинцы проголосовали в 2019 и 2020 году. А проект реконструкции сквера «Молодёжный» стал победителем голосования в Находке в рамках проекта «Народный бюджет», призванного вовлечь граждан в процесс инициативного бюджетирования.

Благодаря активности горожан в этом году победителями голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» стали две площадки — Школьный сквер в районе улицы Постышева и видовая площадка № 1 между остановками площадь Совершеннолетия и Тихоокеанская. Эти территории благоустроят уже в 2022 году.

Отметим, что благоустройство и ремонт общественных территорий проходит в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
117 тысяч приморцев проголосовали за объекты благоустройства в 2022 годуСтали известны лидеры рейтингового голосования по благоустройству парков и скверов во ВладивостокеБолее 100 тысяч приморцев выбрали объекты благоустройства
#Новости#Строительство#Владивосток#Работа#Благоустройство#Ремонт#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56