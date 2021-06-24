Три месяца осталось у приморцев на формирование коллективного иммунитета

— Есть ли вероятность, что все эти достижения пойдут прахом? Ведь заболеваемость COVID-19 растет не только в России, но и во всем мире. А значит системе здравоохранения вновь придется подстраиваться и перенаправлять все мощности и ресурсы на спасение жизней и здоровья зараженных коронавирусом. И это все на фоне того, что медики второй год подряд работают с невероятной нагрузкой и очень сильно устали.