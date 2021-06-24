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Три месяца осталось у приморцев на формирование коллективного иммунитета

24 июня 2021, 09:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Несмотря на ускоряющиеся темпы роста заболеваемости COVID-19 в Приморье, самый тяжелый период начнётся с 1 октября, сообщили в краевом минздраве. Чтобы уменьшить негативные последствия, необходимо сформировать коллективный иммунитет и до начала осени успеть получить хотя бы первую дозу вакцины.

Заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко рассказала редакции «Золотого Рога» почему так важно вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

— Система здравоохранения Приморского края снова вынуждена работать с колоссальной нагрузкой. Мешает ли это развитию медицины в крае?

— Действительно сфера здравоохранения Приморского края вновь вынуждена работать со сверхнормативными нагрузками, однако продолжает свое развитие согласно заранее разработанным планам.

В 2020 и 2021 годах в медучреждениях по-прежнему ведутся закупки оборудования и проводятся капремонты, идет работа по привлечению молодых специалистов мерами соцподдержки. С января стартовала реализация программы модернизации первичного звена, рассчитанная на пять лет.

— А как обстоят дела со специалистами? Как медики выдерживают такие темпы и нагрузки?

— Здравоохранение региона все еще остро нуждается в новых кадрах. Несмотря на прошлогодний прирост кадров в количестве 300 человек, некоторая часть врачей пенсионного возраста предпочли покинуть медицинскую отрасль. Отчаянно не хватает специалистов не только на периферии, но и в крупных городах края. Тем не менее, пусть и медленно, но новые кадры прибывают.

Наплыв молодых специалистов-медиков, выпускников 6-го курса, ожидается в 2024 году. Благодаря принятым региональным мерам соцподдержки в 2018 году прошел целевой набор абитуриентов.Хотя большие выпуски целевиков мы видим уже с 2020 года. И с каждым годом их количество будет увеличиваться. Ситуация будет улучшаться.

— Вы заговорили о региональных мерах соцподдержки молодых медиков. А какая-то еще помощь новоиспеченным врачам оказывается?

— Не последнюю роль в мотивации специалистов играют и дополнительные региональные меры соцподдержки совместно с федеральной программой «Земской доктор», побуждающие устраиваться на работу в медучреждения самых удаленных уголков края. То есть доктор, который приезжает работать в Красноармейский, Пожарский районы после 6 курса, может получить выплату в 3,4 миллиона», — обозначила министр здравоохранения.

— Несмотря на стимулирующие выплаты, специалисты, как молодые, так и опытные, нуждаются в комфортных условиях труда. Какая работа ведется в этом направлении?

— По программе модернизации первичного звена уже приступили к стройке 13 капитальных объектов. Кроме того, ведутся капитальные ремонты на 34 объектах, закупается оборудование и монтируются ФАПы. Приморье один из самых привлекательных регионов для медиков именно благодаря региональным мерам соцподдержки.

— Какие-то видимые изменения в краевом здравоохранении за время пандемии произошли?

— За время с начала пандемии в системе здравоохранения Приморского края была проведена колоссальная деятельность по стандартизации работы, установлению внутреннего контроля качества. Медики научились соблюдать протоколы и пользоваться чек-листами.

— А что насчет информатизации сферы, она не застопорилась?

Несмотря на «ковидную» нагрузку, информатизация в сфере здравоохранения края также продвигается по плану. В 2021 году были достигнуты цели нацпроекта «Здравоохранение».

Электронная медкарта ведется более, чем в 60 медучреждениях края. Врачи могут посмотреть полную информацию о здоровье пациента до того, как тот попал к ним в стационар. К концу 2021 года электронными медкартами обзаведутся пациенты 81 лечебного учреждения Приморья. Электронный документооборот существенно облегчает врачам бумажную рутину и освобождает больше времени, которое можно уделить пациенту.

Нововведения, облегчают жизнь не только медикам, но и пациентам. Пациент получает лечение, обследование, диагностику в соответствии с принципами доказательной медицины. Он получает именно тот препарат, который всем научным мировым сообществом признан эффективным при данном заболевании

— Есть ли вероятность, что все эти достижения пойдут прахом? Ведь заболеваемость COVID-19 растет не только в России, но и во всем мире. А значит системе здравоохранения вновь придется подстраиваться и перенаправлять все мощности и ресурсы на спасение жизней и здоровья зараженных коронавирусом. И это все на фоне того, что медики второй год подряд работают с невероятной нагрузкой и очень сильно устали.

— Еще в начале 2021 года, когда заболеваемость пошла на спад, а население получило вакцину, медучреждения постепенно начали возвращаться к привычному темпу работы и перечню оказываемых услуг. Наверстывалось упущенное за год, необходимое внимание получали те пациенты, прием которых пришлось отложить из-за пандемии. Но, уже с середины мая, коронавирус снова громко о себе заявил.

Одно из существенных отличий волны этого года от прошлого, это то, что теперь это вакциноуправляемая инфекция.

Эпидемиологический сезон стартует лишь 1 октября. А те, кто болеет сейчас, переносят вирус в гораздо более легкой форме, чем это будет осенью. И это даже несмотря на тот факт, что теперь все чаще болеет молодое поколение.

Мы не говорим о сиюминутном прерывании эпидпроцесса, но прогнозируем на фоне нынешнего роста серьезный подъем заболеваемости осенью.

— Так как же избежать серьезного ухудшения эпидобстановки?

— Чтобы не нагружать и без того перегруженных медиков работой, чтобы заболевшие могли получить полноценное лечение, необходимо иммунизировать 60% населения. Иммунитет формируется за 42 дня. Чтобы к 1 октября его сформировать, первую дозу вакцины нужно получить еще до начала осени.

На сегодняшний день в России вакцинированы 15 миллионов человек. Вакцина по-прежнему находится в остром фокусе внимания не только местного, но и международного научного сообщества. Все еще не зафиксировано ни одного серьезного побочного эффекта. По данным Роспотребнадзора, российские вакцины эффективны и для новых штаммов коронавируса.

Мы сталкиваемся со случаями, когда люди заболели после вакцинации. Но в 90% случаев люди заболели до истечения трех недель после второй прививки, то есть до формирования иммунитета. Нет никаких оснований опасаться вакцинации «Спутником V» при соблюдении всех правил.

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения

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