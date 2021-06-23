В Приморье вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

«Работодателям нужно будут перевести на „удаленку“ до не менее 30% работников из группы риска (люди 65 лет и старше, граждане с хроническими заболеваниями, беременные), а также отстранить от работы людей с признаками коронавируса и контактировавших с ними. Совещания следует проводить при помощи сетей связи общего пользования», — отметили в правительстве края.