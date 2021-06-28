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По примеру Ванкувера: предприниматели внесли предложения по развитию Владивостока

28 июня 2021, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители приморского бизнеса обсудили внесли предложения в программу социально-экономического развития Владивостока. Инструменты должны помочь в определении ключевых отраслей краевого центра и для уверенности людей и предпринимателей.

«Одна из главных целей программы — сделать Владивосток комфортным, современным городом, откуда бы не уезжали его жители, куда бы прибывали люди из Приморья и других регионов», — отметил председатель приморского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Гуменюк.

По мнению бизнес-сообщества, основа для благополучного развития приморской столицы — конкурентная экономика, благодаря которой в городе появятся новые рабочие места, будет развиваться социальная сфера и формироваться комфортная среда.

Отметим, что для развития промышленности во Владивостокском городском округе существуют территории опережающего развития (ТОРы). В них могут размещаться и предприятия тяжёлой промышленности.

Во Владивостоке целевые направления, которым необходима поддержка — туризм, морской бизнес, торговля, услуги.

Предприниматель Юрий Жилинский заявил, что Владивосток схож по своим внутренним параметрам с канадским Ванкувером — он может стать хорошим примером для развития краевой столицы.

«В городе на другом берегу Тихого океана локомотивом развития стали порт, сборочное производство, туризм, а также киноиндустрия, которая получила серьезные налоговые преференции. В целом, пример других городов может быть полезен для Владивостока», — отметил он.

Также, предприниматели отметили, что во время реализации программы развития города, необходимо создать последовательность и понятные правила игры во взаимодействии власти и бизнеса, наметить перспективы передачи земельных ресурсов и создать условия для упорядоченной и гармоничной застройки Владивостока.

Все озвученные предложения будут объединены в единый документ, который передадут специалистам рабочей группы для подготовки программы социально-экономического развития Владивостока.

Стоит отметить, что после обсуждения с экспертами, проект будет размещён для публичного обсуждения в открытом доступе. После принятия, документ станет основой для формирования бюджета на следующие годы.

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