По примеру Ванкувера: предприниматели внесли предложения по развитию Владивостока

«Одна из главных целей программы — сделать Владивосток комфортным, современным городом, откуда бы не уезжали его жители, куда бы прибывали люди из Приморья и других регионов», — отметил председатель приморского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Гуменюк.
По мнению бизнес-сообщества, основа для благополучного развития приморской столицы — конкурентная экономика, благодаря которой в городе появятся новые рабочие места, будет развиваться социальная сфера и формироваться комфортная среда.
Отметим, что для развития промышленности во Владивостокском городском округе существуют территории опережающего развития (ТОРы). В них могут размещаться и предприятия тяжёлой промышленности.
Во Владивостоке целевые направления, которым необходима поддержка — туризм, морской бизнес, торговля, услуги.
Предприниматель Юрий Жилинский заявил, что Владивосток схож по своим внутренним параметрам с канадским Ванкувером — он может стать хорошим примером для развития краевой столицы.
«В городе на другом берегу Тихого океана локомотивом развития стали порт, сборочное производство, туризм, а также киноиндустрия, которая получила серьезные налоговые преференции. В целом, пример других городов может быть полезен для Владивостока», — отметил он.
Также, предприниматели отметили, что во время реализации программы развития города, необходимо создать последовательность и понятные правила игры во взаимодействии власти и бизнеса, наметить перспективы передачи земельных ресурсов и создать условия для упорядоченной и гармоничной застройки Владивостока.
Все озвученные предложения будут объединены в единый документ, который передадут специалистам рабочей группы для подготовки программы социально-экономического развития Владивостока.
Стоит отметить, что после обсуждения с экспертами, проект будет размещён для публичного обсуждения в открытом доступе. После принятия, документ станет основой для формирования бюджета на следующие годы.