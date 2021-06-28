Престижный вуз Приморья нуждается в работниках

«Ярмарки вакансий – один из наиболее эффективных способов взаимодействия работодателей с соискателями», — заявила глава центра занятости Приморского края Марина Фурсова.
По данным регионального минтруда, вузу нужны клининговые специалисты, сотрудники общепита в столовую, администраторы и рабочие.
По словам Марины Фурсовой, благодаря ярмарке вакансий, работодатель и соискатели могут гораздо лучше узнать друг о друге. Руководитель при первом знакомстве может сложить мнение о профессиональных навыках и умениях потенциального сотрудника. Благодаря такому подходу отбор кандидатов на вакансию выходит на качественно новый уровень.
Ярмарка вакансий пройдет во Владивостоке по адресу улица Пушкинская, дом 13. Соискателей ждут к 10 часам 30 июня. Вход в конференц-зал Приморского центра занятости разрешен исключительно в средствах индивидуальной защиты.
Следить за актуальной информацией регионального центра занятости можно с помощью социальной сети Instagram.
Уточнить непонятные моменты, а также получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (423) 222-76-95.
Ярмарка вакансий проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения».