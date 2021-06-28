Престижный вуз Приморья нуждается в работниках

По словам Марины Фурсовой, благодаря ярмарке вакансий, работодатель и соискатели могут гораздо лучше узнать друг о друге. Руководитель при первом знакомстве может сложить мнение о профессиональных навыках и умениях потенциального сотрудника. Благодаря такому подходу отбор кандидатов на вакансию выходит на качественно новый уровень.