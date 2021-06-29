На страже здоровья: углубленная диспансеризация открывается в Приморье

Такие данные привела на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Она отметила, что смертность начала расти среди тех приморцев, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, переболевших коронавирусом.
«С 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование. Это тест шестиминутной ходьбой, пульсоксиметрия, компьютерная томография, дополнительные биохимические исследования», — подчеркнула она.
Губернатор края одобрил идею и поручил главам муниципалитетов оперативно организовать работу вместе с главврачами районных и городских больниц.
«Проводить диспансеризацию нужно организованно за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае», — заявил глава Приморья.
Отметим, что организация проведения углубленного исследования состояния здоровья тех, кто переболел COVID-19, во всех медицинских организациях — поручение Президента России Владимира Путина.
Поддержка врачей и модернизация медицинских учреждений идет в крае в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.