На страже здоровья: углубленная диспансеризация открывается в Приморье

Поддержка врачей и модернизация медицинских учреждений идет в крае в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.