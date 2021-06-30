Новиков и Шестаков о Первомайке: будем развивать район с учётом мнения горожан

После Дмитрий Новиков и Константин Шестаков направились к кинотеатру «Галактика», где необходимо решить вопрос с обустройством детской площадки. Новиков подчеркнул, что в районе Тихой, к сожалению, не так много пространств для занятий спортом и прогулок с детьми. А рядом с кинотеатром вполне можно было бы обустроить такую территорию. Константин Шестаков отметил, что решить вопрос можно было бы с привлечением бизнеса. Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал предпринимателей обратить внимание на локацию и продумать, какие проекты можно было бы реализовать с пользой и для бизнеса, и для горожан.