Представители приморского бизнеса получили около трёх миллиардов рублей кредитов

«Правительство предприняло целый набор мер для того, чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую ставку, и под 2% с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза. Это большой, серьезный набор мер», — сказал Владимир Путин.