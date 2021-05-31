Предпринимателям из моногородов Приморья предлагают льготный кредит

За это время эксперты оказали более 670 профильных консультаций по различным направлениям: право, налоги, финансы, трудовые отношения. Специалисты центра провели семинары и мастер-классы для более 530 предпринимателей и жителей моногорода, которые только планируют открыть свое дело.
Уникальным собственным проектом офиса центра «Мой бизнес» в Арсеньеве стала организация бизнес-завтраков, на которые представительство приглашало известных бизнесменов Приморья. Они делились своим опытом и давали советы начинающим предпринимателям по развитию их проектов. Всего в бизнес-завтраках приняли участие около 200 молодых бизнесменов моногорода и ближайших населенных пунктов.
За два года работы офиса в Арсеньеве предприниматели моногорода смогли принять участие в уникальных программах, таких как «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и федеральном проекте «Мама-предприниматель», объединивший 17 мам, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей.
Напомним, в офисе центра «Мой бизнес» в Арсеньеве жители, желающие открыть свое дело, могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. За два года более сотни новых компаний открылись в офисе моногорода. Важно, что открыть свое дело в центре «Мой бизнес» можно совершенно бесплатно — не нужно платить госпошлину. То есть экономия составит от 800 рублей за регистрацию ИП и 4 тысячи рублей — за создание ООО с одним учредителем.
Кроме того, предприниматели Арсеньева активно обращаются и за другими услугами центра «Мой бизнес». Например, компании «Премьер Мебель» и «Полицентр» плотно работают со специалистами Регионального центра инжиниринга по модернизации своих производств и сертификации продукции.
Пять предпринимателей Арсеньева получили статус социального предприятия и приняли участие в акселераторе «Бизнес от сердца». Участники обучения, получившие статус, могут претендовать на грант на развитие бизнеса до 500 тысяч рублей.
Финансовую поддержку от государственной микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края» получили 44 компании на сумму более 58 миллионов рублей. Еще предприниматели Арсеньева могут получить займы по льготной ставке, которая разработана специально для моногородов.
«Мы предлагаем два специальных займа для бизнеса из моногородов — по экспресс-кредиту можно взять до 500 тысяч рублей по льготной ставке, а по займу „Моногород“ — до 5 миллионов рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых. Так как у нас предусмотрена сниженная ставка для приоритетных проектов из моногородов по большинству наших продуктов — 2,5% годовых (половина ключевой ставки Банка России)», — приводит слова директора МКК «Фонд развития Приморского края» Елены Карионовой пресс-служба центра.