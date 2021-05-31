Предпринимателям из моногородов Приморья предлагают льготный кредит

Напомним, в офисе центра «Мой бизнес» в Арсеньеве жители, желающие открыть свое дело, могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. За два года более сотни новых компаний открылись в офисе моногорода. Важно, что открыть свое дело в центре «Мой бизнес» можно совершенно бесплатно — не нужно платить госпошлину. То есть экономия составит от 800 рублей за регистрацию ИП и 4 тысячи рублей — за создание ООО с одним учредителем.