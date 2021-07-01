Приморские эксперты рассказали как проходит реабилитация после COVID-19

Главный внештатный специалист приморского минздрава по медпрофилактике Анжелла Кабиева сообщила, что немало жителей Приморья достаточно быстро поправляются после болезни коронавирусом. Однако есть и те, кто нуждается в нескольких курсах за год. Но даже те, кто завершил восстановление уже после первого курса все равно остаются в под пристальным взором медработников.