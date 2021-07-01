В Приморском крае готовятся к встрече олимпийцев

В период со 2 июля по 29 августа в Приморье приедут спортсмены, чтобы подготовиться и акклиматизироваться перед XXXII Олимпийскими и XVI Паралимпийскими играми в Токио. Подготовку к приёму спортсменов обсудили во время совещания с губернатором региона Олега Кожемяко.

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