Стали известны точные сроки ремонта дорог в пригороде Владивостока

«Мы получили достаточно много вопросов от жителей по ремонту на Свердлова и Садгородской. Им непонятны сроки. Особенно, когда они видят снятый слой асфальта, пыль и дорожную технику, которая просто стоит на месте и не всегда работает. Подрядчики сегодня озвучили четкие сроки, и я готов назвать их жителям. В дальнейшем сотрудники управления дорог и благоустройства будут эти сроки контролировать», — сказал градоначальник.