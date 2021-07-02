В 2021 году в Приморье отремонтируют 350 километров дорог

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, поэтапный ремонт дорог пройдёт на острове Русский. В течение нескольких лет асфальт появится на основных транспортных направлениях острова. В данный момент администрация Владивостока активно включилась в этот процесс, а субсидия Минвостокразвития позволит уже в этом году сделать более километра дорог с тротуарами и освещением.