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В 2021 году в Приморье отремонтируют 350 километров дорог

2 июля 2021, 00:28
Фото: primorsky.ru
В правительстве Приморского края сообщили, что ремонт дорог в регионе набирает обороты. В общей сложности, в 2021 году в крае отремонтируют 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения.

По словам сотрудников краевого минтранса, в данный момент идёт ремонт на большом участке федеральной трассы «Уссури» в Надеждинском районе. Работы также проходят на дороге Артем-Находка, до осени подрядчик должен его завершить. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью.

Параллельно на этой же дороге продолжается строительство пяти мостов. Всего в крае возводится 13 мостовых сооружений, большинство из которых запустят в этом году.

В ведомстве отметили, что особое внимание в крае уделяется нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благодаря которому в этом году преобразится почти 100 километров региональных и муниципальных трасс.

«В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, по которым особенно в летнее время движется значительный транспортный поток. В большинстве своем это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы завершим в течение месяца», — рассказали в минтрансе.

Увеличены объемы дорожного ремонта муниципальных дорог в городах и районах Приморья. На эти цели из бюджета Приморского края направлено более трёх миллиардов рублей.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, поэтапный ремонт дорог пройдёт на острове Русский. В течение нескольких лет асфальт появится на основных транспортных направлениях острова. В данный момент администрация Владивостока активно включилась в этот процесс, а субсидия Минвостокразвития позволит уже в этом году сделать более километра дорог с тротуарами и освещением.

«Одной из задач, которую поставил Олег Кожемяко, возглавив Приморье, это увеличение темпов ремонта и строительства дорог в регионе. И эта задача выполняется, только возведение мостов возросло в несколько раз», — сообщили в ведомстве.

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