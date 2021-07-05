Общественники проверяют состояние скверов и набережных во Владивостоке

Пляж на улице Татарской, согласно проекту благоустройства, должны поделить на две части — активную и тихую зоны. У въезда на набережную расположиться парковочное пространство. Также здесь установят перголы из железа и дерева, детскую площадку, велодорожку, деревянные настилы и туалет, смонтируют освещение. К слову, пляж будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.