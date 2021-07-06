Победитель конкурса «Узнай свою школу» попадёт в «Сонландию»

Напомним, в конкурсе, объявленном 15 июня, речь шла о школе № 46, расположенной рядом со стадионом «Динамо» и множеством других спортивных объектов, что в исторической перспективе обусловило определённую «физкультурную» направленность учеников. Когда-то здесь даже подстраивали расписание уроков под утренние тренировки школьников в различных секциях. Сегодня муниципальная школа № 46 сохраняет славу одной из самых спортивных и одновременно уютных школ — здесь не слишком много учеников, и все они знают друг друга если не по имени, то в лицо.