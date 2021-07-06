«Золотой Рог» пообщался с родителями, директорами школ и самими ребятами о том, как проходит их лето.
Ну-ка, дети, встаньте в круг!
В конце июня в детских лагерях, открытых при средних общеобразовательных учреждениях, началась вторая смена. В эти три недели ребята будут заниматься спортом, ходить в театр, на экскурсии, познавательные прогулки и дискотеки. В некоторых школах были организованы тематические кружки и секции. Например, воспитанники лагеря, который был открыт на базе школы № 53, проходят мастер-классы по 3D-моделированию.
«Будни каждого лагеря максимально наполнены развлекательными и познавательными событиями. Ребята проводят лето с пользой», — рассказала начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева.
Участники второй смены пришкольных лагерей будут отдыхать и с пользой проводить летние каникулы до 16 июля. После небольшого перерыва, в течение которого руководство школ сможет подготовиться к «заезду» новой группы ребят, последняя третья смена начнется 26 июля и продлится до 13 августа.
Учитывая, что в Приморском крае были введены ограничительные меры, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции, во всех пришкольных лагерях соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Весь персонал, работающий с детьми, обследован на COVID-19. Более того, у всех образовательных учреждений имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным нормам и правилам, была проведена акарицидная обработка.
Учат в школе. Учат в школе? Учат в школе!
День в пришкольном лагере начинается в 8.30. После того, как ребенка привезли родители, он обязательно должен позавтракать. Первый прием пищи перед великими свершениями — самый главный. После этого начинается основная активность. Ребята гуляют, занимаются на мастер-классах, участвуют в соревнованиях на свежем воздухе и раскрывают свой творческий потенциал. Все это длится до 14.30, после чего школьник может вернуться домой и делиться впечатлениями о проведенном дне со своей семьей.
Как рассказала директор школы № 33 Лариса Никифорова, в пришкольном лагере дети не только развлекаются, но и оздоровляются, проводя активное время на природе. А также школьники учатся общению, правилам безопасности, развивают творческое начало, способствуют оздоровлению.
«Это территория активной жизни. Воспитатели создали для детей атмосферу уюта, гармонии, красоты. У каждого ребенка, отряда и даже целой смены могут быть свои направления. Мероприятия развивают ум, расширяют кругозор, учат постигать тайны. Преподаватели используют инновационные подходы в их организации и проведении. Особой популярностью пользуются квесты. В этой форме мы успешно провели и патриотический праздник — День России», — сказала руководитель учреждения.
Сами вожатые-воспитатели говорят, что день с ребятами пролетает на одном дыхании. И когда настает время уходить домой, многие не спешат расходиться и еще некоторое время общаются друг с другом.
Делу — время, а тематической «минутке» — час
Юные владивостокцы, которые отдыхают летом в лагере при школе № 82, отправляются в культурно-познавательное «Путешествие по сказочным планетам». Именно так звучит программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Здесь нет привычных для всех отрядов, вожатых и воспитателей. Зато есть экипажи, командиры кораблей, бортпроводники, диспетчеры и пассажиры. За 15 дней смены каждый отряд-экипаж должен посетить более десятка планет с разной тематикой. С первого дня пребывания в лагере ребята начинают «летать» по планетам «Знакомств и встреч», «Песенных сказок», «Сказки Александра Пушкина», «Открытий» и «Игрушек». Во время рейсов могут случиться разные непредвиденные ситуации, которые экипаж должен достойно пережить.
Мимо пришкольных лагерей не проходит ни один праздник. Так, прошедший в июне День России, стал отличным поводом для ребят из пришкольного лагеря № 33 почувствовать дух патриотизма и узнать об истории родной страны.
Практически сто ребят из пришкольного лагеря «Солнышко» сплотились в одну команду, чтобы поучаствовать в подвижных играх, квестах и веселых стартах на патриотические темы. Хорошее настроение обеспечивали артисты из центра дошкольного образования «Подросток», которые пели всем известные произведения про Россию.
«Моему ребенку очень сильно понравился лагерь, ждет с нетерпением следующую смену. Постоянно что-то интересное происходило, активно, позитивно, каждый день сын приходил с положительными эмоциями», — рассказывает мама школьника Марина Скоробогатова.
Такого же мнения и родительница первоклашек Светлана Алимова.
«Дети лагерем довольны, с удовольствием ходили. Мы первоклашки, поэтому приходится привыкать к новому. Потом расставаться с вожатыми не хотели. Спасибо организаторам, педагогам, вожатым и поварам», — сказала она.
Мария ПШЕНИЧНАЯ