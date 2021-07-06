День в пришкольном лагере начинается в 8.30. После того, как ребенка привезли родители, он обязательно должен позавтракать. Первый прием пищи перед великими свершениями — самый главный. После этого начинается основная активность. Ребята гуляют, занимаются на мастер-классах, участвуют в соревнованиях на свежем воздухе и раскрывают свой творческий потенциал. Все это длится до 14.30, после чего школьник может вернуться домой и делиться впечатлениями о проведенном дне со своей семьей.