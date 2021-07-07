В Приморском крае откроют новые пункты вакцинации от COVID-19

Еще четыре недели назад за сутки прививались около полутора тысяч человек. Согласно последним данным, ежедневно вакцинируются около 4,5 тысяч приморцев. Цель на 1 сентября составляет 900 тысяч вакцинированных жителей Приморья. Чтобы этого достичь, необходимо каждый день прививать не менее 8 тысяч приморцев.