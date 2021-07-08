Во Владивостоке ремонтируют дороги по 20 адресам

Ход ремонтных работ, как отметили в пресс-службе мэрии, постоянно контролируют специалисты и общественные наблюдатели.
«Проводим как комплексный, так и восстановительный ремонт повреждённых участков. Сейчас работы идут на 20 объектах, начать ремонт в ближайшее время планируется ещё на 16 улицах», — рассказал глава управления дорог и благоустройства Владивостока Николай Зайцев.
В данный момент ремонт идёт на следующих улицах:
— Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);
— Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);
— Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);
— Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);
— Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);
— Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута);
— Луговой (от Баляева, 60 до Луговой, 55);
— проспекте Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до дома № 125);
— Тобольской;
— Стрелковой;
— 2-й Линейной (от ж/д переезда до пересечения с улицей 2-й Линейной);
— Свердлова (от остановки общественного транспорта станция Садгород до остановки до остановки общественного транспорта Свердлова);
— Садгородской;
— проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с Шилкинской);
— Коммуны (от дома № 2 по улице Коммуны до улицы Есенина);
— Есенина (от улицы Коммуны до улицы Садгородской);
— подъезде к гостинице «Экватор» (Набережная, 20);
— Жигура (от Аллилуева до дома Жигура, 52);
— проспекте Острякова (от дома № 38 до кольца «Первой Речки»);
— Русской (от кольца «Багратиона» до микрорайона Снеговая падь).
Дороги ремонтируют за счёт средств городского бюджета, субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Стоит отметить, что кроме укладки асфальта на проезжей части, в городе ремонтируют пешеходные зоны, лестницы, подпорные стены, автобусные остановки, виадуки.
По словам специалистов мэрии, в скором времени ремонт дорог планируют начать на Нейбута, Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), в районе поворота на Поспелово, Семёновской, Батарейной, Набережной, Пограничной, Владикавказской, Фадеева, Шепеткова, Дальзаводской и по другим адресам.
«Восстановительный ремонт уже завершен на участках дорог на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Печорской, объездной трассе Седанка — Патрокл, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени и по другим адресам», — отметили в администрации.