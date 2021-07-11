Непростой и уважаемый труд: Дмитрий Лёгкий поздравил жителей Первомайского района с Днём рыбака

«День рыбака имеет большое значение для каждого жителя нашего города. Для многих работа в море стала делом всей жизни. Ведь однажды связав свою судьбу с бескрайней стихией, оставить ее уже нельзя. Море — это тяжёлый труд, и там работают только профессионалы. Поздравляю всех приморцев с этим праздником, желаю, чтобы на прилавках всегда было большое разнообразие продукции от наших рыбаков», — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к присутствующим.