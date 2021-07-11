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Непростой и уважаемый труд: Дмитрий Лёгкий поздравил жителей Первомайского района с Днём рыбака

11 июля 2021, 07:17
Море — это тяжёлый и уважаемый труд: во Владивостоке отмечают День рыбака. С этим значимым для каждого праздником жителей Первомайского района поздравил советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий. Также он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Рыбацкой славы.

Море — это тяжёлый и уважаемый труд: во Владивостоке отмечают День рыбака. С этим значимым для каждого праздником жителей Первомайского района поздравил советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий. Также он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Рыбацкой славы. Во время мероприятия он подчеркнул большую роль тружеников моря в развитии Владивостока и всего Приморья.

«День рыбака имеет большое значение для каждого жителя нашего города. Для многих работа в море стала делом всей жизни. Ведь однажды связав свою судьбу с бескрайней стихией, оставить ее уже нельзя. Море — это тяжёлый труд, и там работают только профессионалы. Поздравляю всех приморцев с этим праздником, желаю, чтобы на прилавках всегда было большое разнообразие продукции от наших рыбаков», — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к присутствующим.

В мероприятии также приняли участие ветераны отрасли, представители рыбопромысловых предприятий, сотрудники администрации Владивостока, воспитанники патриотического клуба «Юный патриот Родины».

Участники праздника возложили цветы к рыболовецкому сейнеру, установленному в память о славном подвиге рыбаков.

«Обычно в этот день для местных жителей устраивается большой праздник. Но из-за ковидных ограничений мы не смогли инициировать и провести привычное торжество. Но всё же не решились оставить без внимания этот памятный день, так что управление культуры администрации Владивостока организовало церемонию возложения цветов к мемориалу. Разумеется, с соблюдением всех требований к проведению мероприятий», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.

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#Новости#Приморский край#Политика
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