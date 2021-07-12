Незаконная торговля вредит Владивостоку

«Несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документу на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги», — рассказала глава общего отдела административно-территориального управления Первореченского района Елена Найденова.