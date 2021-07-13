Койкой больше

Posted 13 июля 2021, 00:28
Published 13 июля 2021, 00:28
Modified 20 августа, 11:09
Updated 20 августа, 11:09
«Перепрофилирование коек стационаров под COVID-19 означает, что идет сокращение оказания плановой медицинской помощи для других пациентов, в том числе это неудобства, связанные с направлением их в больницы других районов. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую обстановку в регионе и два-три раза в неделю перепрофилируем дополнительные койки под COVID-19», — отметила заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
Пока темпы роста заболеваемости коронавирусом не утешительные. И, как отмечают врачи, для того, чтобы сдержать ситуацию и не закрыть полностью оказание плановой медицинской помощи, людям необходимо вакцинироваться от COVID-19 и в течение 42 дней после первой прививки, когда идет формирование иммунитета, беречь здоровье.
Отметим, что на 9 июля в Приморье первую прививку получили 260 602 человек, завершили иммунизацию 175 594. В крае функционируют мобильные пункты вакцинации и прививочные кабинеты в медицинских учреждениях.
Также по указанию Губернатора Приморского края будут развернуты еще десятки дополнительных пунктов для удобства и доступности граждан.