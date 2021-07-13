Новыми маршрутами: Как меняется транспортная система Владивостока

Posted 13 июля 2021, 06:24
Published 13 июля 2021, 06:24
Modified 20 августа, 11:10
Updated 20 августа, 11:10
Автобус, парковка и светофор
Недавно во Владивостоке завершилось благоустройство Нагорного парка — изменения пришлись по душе горожанам, но как отмечают строители, это ещё не конец.
Представители застройщика совместно со специалистами администрации краевого центра собираются внести изменения в схему дорожного движения рядом с парком, чтобы оборудовать на территории новый безопасный переход со светофором, сделать дополнительные места на участке для парковки автомобилей и построить остановку общественного транспорта.
«С открытием Нагорного парка мы столкнулись с тем, что дорожная ситуация здесь действительно ухудшилась. Но мы понимаем, что участники дорожного движения — это не только автомобилисты, но и пешеходы, общественный транспорт. И для всех мы должны создать максимально комфортные условия. У нас уже есть определенные совместные решения с городской администрацией. Уже была одна выездная сессия с внесением проектного решения в натуру. По результатам этого мы пришли к тому, что какие-то вещи хороши, а какие-то требуют доработки. Внесли эти доработки и сейчас подошли к финальному согласованию проекта», — рассказал руководитель мастерской «Concrete Jungle», которая занималась благоустройством Нагорного парка, Феликс Машков.
Проект изменения схемы дорожного движения включает несколько этапов.
Первый — строительство новой автобусной остановки и пешеходного перехода со светофором напротив главного входа в парк. Второй — расширение парковки вдоль дороги.
Кроме того, специалисты планируют создать место для парковки туристических автобусов (его обустроят за автозаправкой), и сделать новую разметку на проезжей части.
К работам обещают приступить уже в ближайшее время.
Новые маршруты
Новые автобусные маршруты и остановки транспорта появятся (а некоторые уже появились) во Владивостоке.
Так, автобус № 86, который движется по маршруту «площадь Семёновская — Нерчинская, 58» теперь останавливается и на улице Фонтанной. Для остановки на участке специально оборудовали место — нанесли разметку и установили дорожный знак. Автобусы уже останавливаются в новом месте.
Изменения внесены после многочисленных обращений горожан в администрацию Владивостока — люди жаловались, что остановка «Телецентр» в прежнем варианте неудобна и небезопасна. Люди были вынуждены идти по проезжей части, чтобы попасть на тротуар, а сама остановка располагается на участке с большим уклоном.
Помимо этого, до конца июля в приморской столице появится новый маршрут общественного транспорта — автобус № 30к начнёт доставлять пассажиров до поликлиники № 6 на улице Черёмуховой, 32.
«В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц — для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален», — рассказал глава управления транспорта Владивостока Александр Иванов.
Два автобуса № 30к будут ходить по маршруту «Бухта Тихая — Черемуховая — Бухта Тихая» с интервалом в 30 минут. Запустить новый маршрут обещают до конца июля.
Что-то меняется…
А что-то остаётся неизменным. Из-за пандемии COVID-19 и новых вспышек заболеваемости административные комиссии Владивостока усилили мониторинг общественных мест и транспорта на уровень соблюдения санитарных норм.
Ежедневные рейды проходят в общественном транспорте — такси и пассажирских автобусах. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима, использование сотрудниками и пассажирами средств индивидуальной защиты, обеспеченность персонала запасом одноразовых масок, обеспечена ли возможность использования гражданами кожных антисептиков, как организована дезинфекция помещений и термометрия.
За день сотрудники рейдовых групп успевают проверить более 200 автомобилей. По словам специалистов, водители и пассажиры в основном соблюдают масочный режим — существенных нарушений нет.
Артур МУРАВЬЕВ