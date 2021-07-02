В 2021 году в Приморье отремонтируют 350 километров дорог

В 2021 году в Приморье отремонтируют 350 километров дорог
В 2021 году в Приморье отремонтируют 350 километров дорог
Сегодня, 10:28ОбществоФото: primorsky.ru
В правительстве Приморского края сообщили, что ремонт дорог в регионе набирает обороты. В общей сложности, в 2021 году в крае отремонтируют 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения.

По словам сотрудников краевого минтранса, в данный момент идёт ремонт на большом участке федеральной трассы «Уссури» в Надеждинском районе. Работы также проходят на дороге Артем-Находка, до осени подрядчик должен его завершить. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью.

Параллельно на этой же дороге продолжается строительство пяти мостов. Всего в крае возводится 13 мостовых сооружений, большинство из которых запустят в этом году.

В ведомстве отметили, что особое внимание в крае уделяется нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благодаря которому в этом году преобразится почти 100 километров региональных и муниципальных трасс.

«В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, по которым особенно в летнее время движется значительный транспортный поток. В большинстве своем это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы завершим в течение месяца», — рассказали в минтрансе.

Увеличены объемы дорожного ремонта муниципальных дорог в городах и районах Приморья. На эти цели из бюджета Приморского края направлено более трёх миллиардов рублей.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, поэтапный ремонт дорог пройдёт на острове Русский. В течение нескольких лет асфальт появится на основных транспортных направлениях острова. В данный момент администрация Владивостока активно включилась в этот процесс, а субсидия Минвостокразвития позволит уже в этом году сделать более километра дорог с тротуарами и освещением.

«Одной из задач, которую поставил Олег Кожемяко, возглавив Приморье, это увеличение темпов ремонта и строительства дорог в регионе. И эта задача выполняется, только возведение мостов возросло в несколько раз», — сообщили в ведомстве.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостокстроительстводорогиремонтблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы