Во Владивостоке ремонтируют дороги по 20 адресам

Во Владивостоке ремонтируют дороги по 20 адресам
Во Владивостоке ремонтируют дороги по 20 адресам
Сегодня, 12:04ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Городские службы ремонтируют асфальт во Владивостоке на улицах Тобольской, Садгородской, Стрелковой, Русской, Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Ватутина, Луговой, проспекте Красного Знамени и по другим адресам, сообщили в администрации приморской столицы.

Ход ремонтных работ, как отметили в пресс-службе мэрии, постоянно контролируют специалисты и общественные наблюдатели.

«Проводим как комплексный, так и восстановительный ремонт повреждённых участков. Сейчас работы идут на 20 объектах, начать ремонт в ближайшее время планируется ещё на 16 улицах», — рассказал глава управления дорог и благоустройства Владивостока Николай Зайцев.

В данный момент ремонт идёт на следующих улицах:

— Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

— Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

— Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

— Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

— Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

— Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута);

— Луговой (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

— проспекте Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до дома № 125);

— Тобольской;

— Стрелковой;

— 2-й Линейной (от ж/д переезда до пересечения с улицей 2-й Линейной);

— Свердлова (от остановки общественного транспорта станция Садгород до остановки до остановки общественного транспорта Свердлова);

— Садгородской;

— проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с Шилкинской);

— Коммуны (от дома № 2 по улице Коммуны до улицы Есенина);

— Есенина (от улицы Коммуны до улицы Садгородской);

— подъезде к гостинице «Экватор» (Набережная, 20);

— Жигура (от Аллилуева до дома Жигура, 52);

— проспекте Острякова (от дома № 38 до кольца «Первой Речки»);

— Русской (от кольца «Багратиона» до микрорайона Снеговая падь).

Дороги ремонтируют за счёт средств городского бюджета, субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Стоит отметить, что кроме укладки асфальта на проезжей части, в городе ремонтируют пешеходные зоны, лестницы, подпорные стены, автобусные остановки, виадуки.

По словам специалистов мэрии, в скором времени ремонт дорог планируют начать на Нейбута, Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), в районе поворота на Поспелово, Семёновской, Батарейной, Набережной, Пограничной, Владикавказской, Фадеева, Шепеткова, Дальзаводской и по другим адресам.

«Восстановительный ремонт уже завершен на участках дорог на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Печорской, объездной трассе Седанка — Патрокл, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени и по другим адресам», — отметили в администрации.

Сюжеты:
Приморский край
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