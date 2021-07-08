Во Владивостоке ремонтируют дороги по 20 адресам

По словам специалистов мэрии, в скором времени ремонт дорог планируют начать на Нейбута, Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), в районе поворота на Поспелово, Семёновской, Батарейной, Набережной, Пограничной, Владикавказской, Фадеева, Шепеткова, Дальзаводской и по другим адресам.