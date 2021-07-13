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Posted 13 июля 2021, 03:00

Published 13 июля 2021, 03:00

Modified 20 августа, 11:10

Updated 20 августа, 11:10

Пошли по упрощенке: Владивосток стал лидером по количеству появившихся ИП

Пошли по упрощенке: Владивосток стал лидером по количеству появившихся ИП

13 июля 2021, 03:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уже полтора года центр «Мой Бизнес» помогает приморцам развивать свое дело — предприниматели могут зарегистрировать своё дело по упрощённой схеме. Услуга доступна жителям Владивостока, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска.

Активнее всего услугой пользуются жители Владивостока — 371 человек. В тройку лидеров также вошли Находка — 259 компаний и Уссурийск — 172 компании.

Процесс регистрации занимает не больше часа: нужно принести паспорт, СНИЛС и ИНН, скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи. Кроме того, потребуется счет физического лица в «Сбербанке».

Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес. Также в рамках регистрации бизнеса человек получает возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счет в Сбербанке.

«После проверки документов в налоговой инспекции предпринимателю на почту направляются визированные документы о регистрации юридического лица. В дальнейшем они могут пригодиться для участия в госзакупках. Специалисты центра также помогают предпринимателям выбрать подходящий для их деятельности ОКВЭД», — отметили представители центра «Мой Бизнес».

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#Бизнес#Экономика#Приморский край#Владивосток#Новости
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