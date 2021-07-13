Пошли по упрощенке: Владивосток стал лидером по количеству появившихся ИП

Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес. Также в рамках регистрации бизнеса человек получает возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счет в Сбербанке.