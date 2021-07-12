За последние два года более 1000 приморцев бесплатно зарегистрировали бизнес

За последние два года более 1000 приморцев бесплатно зарегистрировали бизнес
За последние два года более 1000 приморцев бесплатно зарегистрировали бизнес
Сегодня, 12:01БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Более тысячи предпринимателей из Владивостока, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска за полтора года зарегистрировали своё дело при помощи специалистов центра «Мой бизнес». Предприниматели могут воспользоваться услугой бесплатно и с минимальным пакетом документов.

Как отмечают специалисты, больше всего регистраций во Владивостоке — 371. В тройку лидеров также вошли Находка — 259 компаний и Уссурийск — 172 компании.

Зарегистрироваться можно в течение часа — для этого нужно принести паспорт, СНИЛС, ИНН и скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи. Кроме того, необходим счёт физического лица в «Сбербанке».

Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес. Кроме того, в рамках регистрации бизнеса человек получает возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счёт в Сбербанке.

«С начала работы услуги упрощенной регистрации за полтора года к нам обратились 1052 человека, из них 681 — из представительств центра по краю: Арсеньева, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска. Главное преимущество услуги — в том, что предприниматель не несет расходов на госпошлины за регистрацию ИП или ООО, а также расходов на открытие счета и генерации мобильной электронной подписи. Стоит добавить, что услугой бесплатного открытия счета уже воспользовались 812 предпринимателей», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

После того, как документы проверят в налоговой, предприниматель получит на свою почту визированные документы о регистрации юрлица — они могут пригодиться в будущем для участия в госзакупках. Предпринимателям также помогут выбрать подходящий ОКВЭД.

До того, как зарегистрировать свое дело, можно пройти бесплатное обучение, получить консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности — профессиональные консультанты дадут советы по ведению документации, отчетности и помогут подобрать оптимальный режим налогообложения, рассчитав налоговую нагрузку.

Чтобы зарегистрировать своё дело, приморцам необходимо заранее записаться на сайте центра «Мой бизнес» — с заявителем свяжется специалист и назначит удобное время посещения офиса в течение рабочей недели, с 09:00 до 18:00, во Владивостоке — улица Тигровая, 7 или в представительствах в других муниципалитетах: Уссурийск — улица Тимирязева, 29, Арсеньев — улица Ломоносова, 24, Находка — улица Школьная, 4, Дальнегорск — улица Сухановская, 1 и Большой Камень — Аллея Труда, 24/2.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Сюжеты:
Приморский край
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