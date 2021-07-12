За последние два года более 1000 приморцев бесплатно зарегистрировали бизнес

Более тысячи предпринимателей из Владивостока, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска за полтора года зарегистрировали своё дело при помощи специалистов центра «Мой бизнес». Предприниматели могут воспользоваться услугой бесплатно и с минимальным пакетом документов.

Как отмечают специалисты, больше всего регистраций во Владивостоке — 371. В тройку лидеров также вошли Находка — 259 компаний и Уссурийск — 172 компании. Зарегистрироваться можно в течение часа — для этого нужно принести паспорт, СНИЛС, ИНН и скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи. Кроме того, необходим счёт физического лица в «Сбербанке». Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес. Кроме того, в рамках регистрации бизнеса человек получает возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счёт в Сбербанке. «С начала работы услуги упрощенной регистрации за полтора года к нам обратились 1052 человека, из них 681 — из представительств центра по краю: Арсеньева, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска. Главное преимущество услуги — в том, что предприниматель не несет расходов на госпошлины за регистрацию ИП или ООО, а также расходов на открытие счета и генерации мобильной электронной подписи. Стоит добавить, что услугой бесплатного открытия счета уже воспользовались 812 предпринимателей», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. После того, как документы проверят в налоговой, предприниматель получит на свою почту визированные документы о регистрации юрлица — они могут пригодиться в будущем для участия в госзакупках. Предпринимателям также помогут выбрать подходящий ОКВЭД. До того, как зарегистрировать свое дело, можно пройти бесплатное обучение, получить консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности — профессиональные консультанты дадут советы по ведению документации, отчетности и помогут подобрать оптимальный режим налогообложения, рассчитав налоговую нагрузку. Чтобы зарегистрировать своё дело, приморцам необходимо заранее записаться на сайте центра «Мой бизнес» — с заявителем свяжется специалист и назначит удобное время посещения офиса в течение рабочей недели, с 09:00 до 18:00, во Владивостоке — улица Тигровая, 7 или в представительствах в других муниципалитетах: Уссурийск — улица Тимирязева, 29, Арсеньев — улица Ломоносова, 24, Находка — улица Школьная, 4, Дальнегорск — улица Сухановская, 1 и Большой Камень — Аллея Труда, 24/2. Консультацию можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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