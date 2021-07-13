Школу нового поколения построят в Приморье

«Для нас приезд Анны Юрьевны имеет большое значение. Это возможность узнать больше о тех подходах и практиках, которые уже есть в России, и проанализировать образовательную среду, которая сложилась в Приморье, выявить недостатки с тем, чтобы проработать их с главами муниципалитетов, чтобы школы менялись с изменением образа жизни ребенка. Дети ведь сейчас совсем другие, не такие, как были в 70-х, а значит, к ним надо применять и другие методы», — подчеркнул губернатор.