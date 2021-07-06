Победитель конкурса «Узнай свою школу» попадёт в «Сонландию»

Победитель конкурса «Узнай свою школу» попадёт в «Сонландию»
Победитель конкурса «Узнай свою школу» попадёт в «Сонландию»
Сегодня, 14:02ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Итоги июньского конкурса «Узнай свою школу»! На этот раз удача, подкреплённая верным ответом, улыбнулась жительнице Владивостока Веронике Марусовой и её сыну — им достался призовой билет от Приморского театра молодёжи на уникальный камерный спектакль «Сонландия» в постановке петербургского режиссёра Виталия Дьяченко.

«Дали вашу газету вместе с заказом в ресторане „Токио“. Прочитали и увидели конкурс. Решили принять участие! Тем более, что школу рядом со стадионом „Динамо“ проходили не раз, когда гуляли в центре! Была уверенность, что ответ правильный на 100%», — коротко рассказала Вероника историю своего участия в газетном конкурсе.

Напомним, в конкурсе, объявленном 15 июня, речь шла о школе № 46, расположенной рядом со стадионом «Динамо» и множеством других спортивных объектов, что в исторической перспективе обусловило определённую «физкультурную» направленность учеников. Когда-то здесь даже подстраивали расписание уроков под утренние тренировки школьников в различных секциях. Сегодня муниципальная школа № 46 сохраняет славу одной из самых спортивных и одновременно уютных школ — здесь не слишком много учеников, и все они знают друг друга если не по имени, то в лицо.

Фото: ИК "Золотой Рог"

Следующий конкурс «Узнай свою школу» будет объявлен в номере газеты, который выйдет 13 июля. Угадывайте и выигрывайте призы от приморских театров и газеты «Золотой Рог»!

Наталья БАРАНОВА

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморский край
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