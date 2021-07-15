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Posted 15 июля 2021, 04:11

Published 15 июля 2021, 04:11

Modified 20 августа, 11:12

Updated 20 августа, 11:12

Получить «школьные» выплаты в Приморье можно автоматически

Получить «школьные» выплаты в Приморье можно автоматически

15 июля 2021, 04:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Получить «школьные выплаты» смогут приморцы, не заполняя заявления — для большинства семей выплаты сформируют автоматически. С 11 июня родители стали получать предзаполненные заявления на выплату в личном кабинете портала «Госуслуги».

В краевом отделении Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что формирования заявления в автоматическом режиме используется информация, собранная во время единовременных выплат прошлого года. В ней указаны ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях — СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

«Чтобы завершить оформление выплаты, останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Счет, указанный в заявлении, может быть привязан к карте любой платежной системы. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители могут их скорректировать», — рассказали в ведомстве.

Запланировано, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут перечислять родителям с 16 августа, во время подготовки к новому учебному году — её получат все семьи, в которых есть дети школьного возраста.

«На такую помощь могут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые в этом году только пойдут учиться», — уточнили специалисты.

Прием заявлений продлится до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала Госуслуги заявления будут приниматься во всех клиентских службах ПФР.

Получить информацию по всем видам пособий Пенсионного Фонда России можно по телефону: 8 (800) 60-00-335.

Кроме того, в Приморье уже несколько лет действуют компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. В министерстве труда и социальной политики края сообщили, что компенсировать затраты на покупку школьных принадлежностей родители могут в течение всего года.

Размер краевой единовременной выплаты — 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетной семье — её можно потратить как в несколько визитов в магазин, так и единовременно.

Также на каждого ребенка в многодетной семье, независимо от возраста, предоставляется выплата в 2,5 тысячи рублей. Ее также можно использовать на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.

«В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более 4 тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей», — рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

За консультацией по вопросам демографических выплат по линии социальной защиты можно обратиться по многоканальному телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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