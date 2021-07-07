Первые выплаты на детей. Что нужно знать

Консультант Министерства труда и социальной защиты Приморского края Лариса Судакова в социальной сети «Инстаграм» получила огромное количество вопросов по поводу изменений законодательства, принципов расчёта пособий и налоговых льгот. В интервью газете «Золотой Рог» она подробно рассказала о детских выплатах.
— Расскажите, пожалуйста, кто имеет право воспользоваться новым видом выплат, который был введён на детей от 3 до 7 лет?
— С июня 2020 года семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно начали выплачивать новый вид пособий. Размер пособия определяется для каждого региона и максимально может достигать 50% регионального детского прожиточного минимума. Минимальная сумма в 2020 году — 4123 рубля в месяц, а в среднем по России — 5500 рублей. Пособие назначается семьям, среднедушевой доход которых на одного человека меньше прожиточного минимума.
— Сколько жителей края уже оформили эту выплату?
— С 1 апреля в органы социальной защиты края поступило более 40 тысяч заявлений на перерасчёт выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет по новому порядку. Эту выплату обеспечивает бюджет региона в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
— Какова вероятность, что после заявления последует отказ?
— К сожалению, отказы бывают, и они связаны в основном с непредоставлением справок о доходах, либо с несоответствием материального положения семьи обозначенным условиям. Наибольшее число отказов — около 30% — произошли по причине отсутствия у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Если у родителя ребенка или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было дохода, то он должен объяснить, почему так произошло. Пособие будет назначено только в случае, если эта причина уважительная и объективная.
— А если заявитель работает как самозанятый? Как ему оформить все необходимые документы, подтверждающие доход?
— В этом случае препятствий нет. Каждый человек может легко и просто оформиться в качестве самозанятого. Нужно лишь пройти регистрацию, например, через мобильное приложение Федеральной налоговой службы России «Мой налог» и получить подтверждение.
— Какие еще есть способы заявить о доходах, помимо регистрации в качестве самозанятого?
— Центры занятости населения во всех муниципалитетах Приморья могут предложить общественные работы. И общественные работы, и работа в качестве самозанятого позволяют иметь официальный доход и дают возможность получать меры социальной поддержки, в том числе на детей от 3 до 7 лет. Начав получать официальный доход, вы сможете обратиться за выплатой через четыре-пять месяцев.
— Сколько должно быть суммарно денег в семье, чтобы не было проблем для получения выплат на детей?
— Величина прожиточного минимума в 2021 году — 13963 рублей. Таким образом, доход семьи из трёх человек не должен превышать 41889 рублей. В перечень доходов входит очень многое: заработная плата, пособия, алименты, компенсации, доходы от реализации и сдачи в аренду жилья, социальные выплаты, полученные в соответствии с законодательством. Постановлением Правительства РФ предусмотрено, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это общее правило учёта доходов, и оно применяется для расчёта доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.
— А другие финансовые обстоятельства, кредиты, например, учитываются?
— Нет, кредиты учитывать не будут. Из расчёта не исключаются выплаты семьи по кредитам и займам, выплаты по найму жилого помещения, по коммунальным услугам, штрафы, покупка машины, судебные издержки, расходы на оплату дополнительных занятий ребёнка, отпуска, выплаты алиментов в другую семью или иные денежные расходы. Семья сама определяет свои расходы, они являются её расходными обязательствами и не принимаются во внимание при определении права на получение ежемесячной выплаты.
— Как при назначении нового пособия смотрят на прочие компенсационные выплаты, которые получает семья?
— В составе доходов семьи не учитываются выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены ранее, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, средства, предоставленные в рамках социального контракта, суммы пособий и иных выплат, которые выплачивались на ребёнка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет, компенсационные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом первой группы с детства.
— А наличие собственной квартиры влияет на детские пособия?
— Семья может иметь свою квартиру и при этом оставаться малоимущей. Лишь 16% отказов в перерасчёте выплаты на детей связаны с наличием в собственности у заявителя имущества в количестве большем, чем допустимо для оформления пособия. Важный момент: единственное жилье у семьи может быть любой площади. Доли, равные 1/3 и менее в других квартирах, принадлежавших семье, не учитываются.
— Что вы можете порекомендовать тем, кто впервые намерен оформить детские пособия?
— Порядок оформления заявлений и перечень всех необходимых для этого документов опубликован на сайте Минтруда, с ним важно ознакомиться. Если после этого остались вопросы, можно посмотреть запись нашего эфира в «Инстаграме» и почерпнуть оттуда информацию.
Напомним, начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраст лет в 2020 году до назначения выплаты. В общей сложности новое пособие получат 2 млн семей. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.