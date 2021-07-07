Первые выплаты на детей. Что нужно знать

— К сожалению, отказы бывают, и они связаны в основном с непредоставлением справок о доходах, либо с несоответствием материального положения семьи обозначенным условиям. Наибольшее число отказов — около 30% — произошли по причине отсутствия у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Если у родителя ребенка или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было дохода, то он должен объяснить, почему так произошло. Пособие будет назначено только в случае, если эта причина уважительная и объективная.