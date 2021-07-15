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Posted 15 июля 2021, 06:43

Published 15 июля 2021, 06:43

Modified 20 августа, 11:12

Updated 20 августа, 11:12

Встреча молодёжи с ведущими работодателями ДФО состоялась в Приморье

Встреча молодёжи с ведущими работодателями ДФО состоялась в Приморье

15 июля 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Участники форума «Восток», который проходит с 12 по 17 июля в кампусе ДВФУ на острове Русский, встретились с представителями крупнейших компаний-работодателей Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Тема встречи — перспективные проекты развития Дальнего Востока. На площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума выступили эксперты-представители региональных и федеральных компаний.

Специалисты рассказали об экономике ДФО, сложностях и перспективах различных бизнес-направлений, о самых интересных возможных путях развития молодых специалистов и предпринимателей, а также ответили на вопросы аудитории.

«Программа форума включает два трека: „Молодой специалист“ и „Молодой предприниматель“. Участники работают в проектных командах, разрабатывая собственные инициативы в тесном сотрудничестве с представителями крупнейших работодателей Дальнего Востока, а также бизнес-тренерами и экспертами в различных областях. В финале молодые люди, презентовавшие наиболее интересные проекты, получат помощь в их реализации или возможность пройти стажировку и трудоустроиться в одну из крупнейших компаний России», — рассказали организаторы форума.

Отборочный тур форума «Восток-2021» прошёл в онлайн-формате — в нём приняли участие более 900 человек. В очном туре — около 300 представителей молодежи из 75 регионов страны.

На церемонии открытия участников приветствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Такие форумы способствуют развитию талантливой молодежи. Так было всегда, в том числе во времена моей комсомольской молодости. У нас тоже были творческие вечера, выезды на симпозиумы, после которых мы также общались, дружили еще очень долгое время», — сказал глава региона.

Напомним, что впервые Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» прошел в 2019 году по поручению Президента России Владимира Путина и объединил около 600 участников из 76 регионов России и 10 других стран.

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#Экономика#Приморский край#Владивосток#Новости#Работа
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