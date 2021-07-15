Встреча молодёжи с ведущими работодателями ДФО состоялась в Приморье

«Программа форума включает два трека: „Молодой специалист“ и „Молодой предприниматель“. Участники работают в проектных командах, разрабатывая собственные инициативы в тесном сотрудничестве с представителями крупнейших работодателей Дальнего Востока, а также бизнес-тренерами и экспертами в различных областях. В финале молодые люди, презентовавшие наиболее интересные проекты, получат помощь в их реализации или возможность пройти стажировку и трудоустроиться в одну из крупнейших компаний России», — рассказали организаторы форума.