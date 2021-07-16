Главные вопросы о вакцинации от COVID-19 в Приморье, — отвечает эпидемиолог

Posted 16 июля 2021, 05:26
Published 16 июля 2021, 05:26
Modified 20 августа, 11:13
Updated 20 августа, 11:13
Отвечает на эти и многие другие вопросы в интервью «Золотому Рогу» заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом поликлиники № 1 Владивостока, врач-эпидемиолог Ольга Хмырова.
— Ольга, здравствуйте! Для начала расскажите, вы сами привились от коронавируса?
Да, от COVID-19 мы вместе с супругом привились ещё в феврале. Перенесли замечательно, никаких проблем, побочных эффектов.
— Какие сегодня вакцины доступны для приморцев?
Сегодня мы работаем с вакциной «Гам-Ковид-Вак», международное название «Спутник V».
— Ваша поликлиника самая большая по числу приписанных пациентов, у вас много пунктов вакцинации открыто. Какие из них самые популярные?
Это пункты в ТЦ «Clover House» и в здании правительства Приморского края. Там большой поток пациентов, [ежедневно] приходят более 100 человек на первичную вакцинацию и около 100 на вторую.
— Много вопросов о том, как вакцинации сочетается с заболеваниями. Можно ли вакцинироваться ВИЧ-инфицированным гражданам?
ВИЧ-инфицированным можно вакцинироваться, но перед этим врачи должны посмотреть их показатели состояния здоровья. Кто-то из пациентов наблюдается в СПИД-Центре, кто-то у инфекционистов на участках. Врачи, которые ведут пациентов, должны дать пояснения и рекомендации по вакцинации, потому что есть нюансы в их иммунологической системе. Необходимо согласие лечащего врача конкретного пациента.
— Онкология является противопоказанием к вакцинации?
В таком случае так же, как и с ВИЧ — если лечащий врач пациентам допускает его к вакцинации, мы, после терапевтического осмотра, даём допуск.
— А если у человека аллергия или астма?
Если у человека в момент вакцинации нет обострения аллергии, астмы, и, если ваши врачи дают добро — прививаться можно. Мы также осмотрим пациента в прививочном пункте и, если всё в порядке, дадим разрешение к вакцинации.
— Что касается сроков вакцинации — можно ли сделать вторую прививку раньше, чем через 21 день?
Нет, 21 день — минимальный интервал, который указан в инструкции к каждой вакцине. Больше можно, некоторые люди выдерживают до месяца между прививками, российский минздрав сообщал о сроке в три месяца — в этот промежуток можно сделать вторую прививку, между тем, эффект действия первой в этот период нисколько не снижается.
— Если человек переболел или сделал прививку более шести месяцев назад, можно ли ему вакцинироваться ещё раз?
Согласно опубликованным рекомендациям минздрава, решение о ревакцинации от COVID-19 должен принять главный санитарный врач России или главный санитарный врач конкретного субъекта федерации. То есть, должно выйти постановление, на основании которого мы сможем действовать. Постановление с разъяснениями — если, например, человек в первый раз был вакцинирован «Спутником V», какой вакциной проводить ревакцинацию — «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона», или допустимо «Спутник V» двукратно получить? Поэтому сегодня мы ждём эту информацию. В Приморье началась массовая вакцинация в феврале, у нас есть ещё запас времени, но уже сейчас есть и спрос.
— Нужно ли делать прививку, если у человека есть антитела?
Наличие иммуноглобулина не является противопоказанием к вакцинации. Если человек только переболел, его не вакцинируют в течение шести месяцев.
— Что можете порекомендовать тем, кто хочет проверить наличие антител в организме перед вакцинацией?
Референтных значений о достаточном количестве антител в организме, чтобы не заболеть, в данный момент, у нас нет. Известно, что после болезни антитела быстро снижаются в организме, особенно у тех, кто переболел в лёгкой форме. Кто переболел в тяжёлой форме — у тех подольше остаются. Если ваш врач назначит вам тест на наличие антител, это стоит сделать — это будет бесплатно, если это ваше личное желание — это будет другое исследование за деньги.
— А если антитела в крови есть, но работодатель настаивает на вакцинации?
Мы уточняем у пациента, как давно он болел ковидом. Если это было в течение последних шести месяцев, то мы можем оформить медотвод –это специальный документ, в котором сказано, в какой период вы болели коронавирусом и до какого числа вам нельзя вакцинироваться.
— Можно ли привиться, если температура тела постоянно повышена, при том, что никаких заболеваний не выявлено?
У нас есть обязательные показатели по температуре — до 37 градусов. Если выше — необходимо обязательно найти причину повышенной температуры перед вакцинацией.
— После первой прививки можно сразу заниматься спортом или надо подождать?
Мы рекомендуем в течение первых суток после вакцинации исключить физическую нагрузку, посещение спортивных залов, бассейнов, бань. Также стоит воздержаться от употребления алкоголя, потому всё вышеперечисленное может снизить эффективность вакцины.
— Как получить QR-код после вакцинации?
Пациент получает его после второй прививки. Нам приходит информация на портале «Госуслуги», что человек поставил первый компонент вакцины, потом второй компонент — после получения этой информации пациенту в течение 1-3 суток приходит сертификат с QR-кодом.
— Если первый компонент человек поставил во Владивостоке, а второй в другом городе, сможет ли он получить QR-код?
Нет никаких проблем. Если пациент пришёл со своими документами, мы его вносим в официальный регистр. Иногородняя больница, где пациент получит второй компонент, найдёт в регистре данные вакцинации гражданина и также внесёт информацию о прививке. Но, важно, чтобы получить QR-код у вас должен быть подключён личный кабинет на портале «Госуслуги», с номером телефона и адресом электронной почты. Если этого не будет, код не придёт.
— Люди пишут: «прошёл вакцинацию, через месяц заболел ковидом». Как такое может быть?
Риск заражения сохраняется в течение 21 дня после прививки. Кроме того, вакцина не защищает на 100% — человек может заболеть, но вакцинированный будет болеть в лёгкой форме и не будет осложнений после болезни.
После введения первого компонента вакцины у человека в организме запускается механизм выработки антител, но санитарные мероприятия никто не отменял: мытьё рук, ношение и регулярная смена масок. Необходимо максимально себя обезопасить от тесных контактов, например, в общественном транспорте, публичных местах. Меры предосторожности нужно сохранять. Во время процесса выработки антител может снижаться иммунитет и поэтому при встрече с вирусом до завершения курса вакцинации человек может заразиться.
— Нужна ли прививка для плановой госпитализации?
Нет, при плановой госпитализации у пациента берут ПЦР-тест. Этого достаточно.
— Почему перед прививкой не берут никакие анализы, а всего лишь меряют давление?
Не только меряют давление. Проводится термометрия, осмотр зева, пальпация лимфоузлов, оксиметрия. Лицам старше 60 лет мы меряем давление. Эти анализы прописаны перед вакцинацией, которые мы проводим с каждым пациентом. Это относиться не только к прививке от COVID-19, но к любой профилактической вакцинации.
— А имеют ли право пациенты сами выбрать вакцину?
Если разные вакцины имеются в наличии, конечно мы предоставляем выбор, но сейчас пока у нас только «Спутник V». Мы сами рады предложить выбор, но пока работаем с тем, что есть.
— Делают ли прививку на дому?
Да, у нас есть лист ожидания, мы собираем заявки, формируем списки и выезжаем домой к пациентам. Граждане могут оставить заявку в своей поликлинике.
— Что делать, если после вакцинации поднялась температура до 39 градусов?
В первый день после прививки это допустимо. Мы выдаём каждому пациенту памятку после вакцинации, в которой прописано, что можно сделать, какие препараты принять, чтобы справиться с жаром. Если температура будет держаться и во второй день — тогда вызывают врача на дом и специалист смотрит в чём причина и что необходимо предпринять.
— Можно ли прививаться беременным?
Да, исследования на беременных завершены, прививаться можно, но партия вакцины для беременных пока не пришла в Приморский край.
— Что можете сказать про побочные эффекты после вакцинации? Сколько людей обращались?
Мы привили «Спутником V» 20500 человек. До 10 человек обратились в поликлинику с жалобами на повышенную температуру, около 30 человек обратились, заболев коронавирусом после прививки.
— Зачем после прививки вести дневник самонаблюдения? Это не массовые испытания?
В течение первых двух суток пациента наблюдают — звонят, интересуются здоровьем. Поэтому мы просим вести дневник, чтобы зафиксировать, если человеку было плохо, и мы могли это увидеть. Этот дневник содержится в регистре, и врач может получить доступ у информации о своём пациенте.
— Есть данные о мутации коронавируса. Будет ли модифицироваться вакцина в связи с изменениями вируса?
Согласно актуальной информации, вакцина «Спутник V» действует и на новые штаммы, в том числе и Дельта.
— Расскажите о третьей волне ковида. С чем люди чаще обращаются?
Температура более 38, которая держится 3-4 дня, сбивается, потом снова поднимается, также диарея, рвота.
— А могут ли привитые от ковида граждане быть носителями вируса?
Нет, не могут. Мы вводим синтезированную вакцину — в ней нет живых компонентов вируса, поэтому вакцинированные граждане не могут никого заразить. Мы не передаём ни с каким биологическими жидкостями вирус, потому что его у нас нет. В организм вводится антиген, на который и вырабатываются антитела. Живых компонентов нет, вируса тем более.
— Чем отличается лёгкая и тяжёлая форма заболевания?
Лёгкая — это температура до 37 в течение пары дней, возможна потеря обоняния и вкуса. В случае если температура держится несколько дней выше 38 — это тяжёлая форма. Потом присоединяется к жару кашель, на КТ мы обнаруживаем признаки пневмонии.
— А если нет реакции на прививку, значит вакцина не сработала?
Нет, это значит, что у людей хорошая иммунная система, которая запустилась и работает. Это допустимо.
— Спасибо!
Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.