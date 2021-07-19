Дорожный ремонт во Владивостоке выполнен на 60%, — мэрия

На улице Окатовой идёт ремонт на участке от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой. Проведены необходимые подготовительные работы и уложен первый, выравнивающий слой асфальта. Специалисты вывели на новый уровень дороги люки инженерных коммуникаций и дождеприемные решетки. Впереди — верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Выполнить все работы необходимо до 15 августа. Ранее здесь обустроили тротуары, а на опасных участках смонтировали ограждение. Для удобного и комфортного ожидания автобусов на Окатовой устанавливают три новых остановочных павильона.