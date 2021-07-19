Дорожный ремонт во Владивостоке выполнен на 60%, — мэрия

Posted 19 июля 2021, 00:12
Published 19 июля 2021, 00:12
Modified 20 августа, 11:13
Updated 20 августа, 11:13
«Это Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Ватутина и Адмирала Захарова. В перечне работ — восстановление и благоустройство пешеходных зон, установка новых остановочных павильонов, монтаж подпорных стен и лестниц, создание комфортных условий для маломобильных граждан, ремонт сетей, восстановление колодцев инженерных коммуникаций, ливневой канализации, асфальтирование дорог и другие мероприятия. Ремонт должен быть завершен в августе», — рассказал замглавы Владивостока Николай Зайцев.
Специалисты отмечают, что в данный момент объекты находятся в разной степени готовности, однако более половины работ уже выполнено.
Так, на улице Ладыгина подрядчики уложили новый асфальт в два слоя, отремонтировали тротуары, смонтировали новую подпорную стену. Далее строители займутся благоустройством съездов — работы проходят на участке от Нейбута до Адмирала Кузнецова и завершатся к середине августа.
«Уже смонтировали и новые остановочные павильоны. Всего их пять. По просьбе жителей одна из остановок была перенесена к дому № 9, будут сделаны два лежачих полицейских», — сообщили в управлении дорог и благоустройства Владивостока.
На улице Окатовой идёт ремонт на участке от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой. Проведены необходимые подготовительные работы и уложен первый, выравнивающий слой асфальта. Специалисты вывели на новый уровень дороги люки инженерных коммуникаций и дождеприемные решетки. Впереди — верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Выполнить все работы необходимо до 15 августа. Ранее здесь обустроили тротуары, а на опасных участках смонтировали ограждение. Для удобного и комфортного ожидания автобусов на Окатовой устанавливают три новых остановочных павильона.
На Харьковской улице тоже уложили первый слой асфальта и в данный момент рабочие выполняют монтаж дорожных люков и решёток. Работы идут от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой и должны завершить к 15 августа.
На улице Ватутина — от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 на улице Нейбута тепловики выполнили капремонт теплотрассы. Рабочие смонтировали новые лотки ливневой канализации и в данный момент завершают устройство нового асфальтового покрытия тротуара.
«Старый асфальт на дороге был снят. Сейчас проводится локальный ремонт, после чего подрядчики приступят к укладке первого, выравнивающего слоя асфальта. Эти работы, если не подведет погода, планируются на предстоящие выходные», — отметили специалисты.
Полностью завершить ремонт на участке должны до конца августа.
Работы по улице Бородинской идут на участке от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока — все работы должны закончить к середине августа. В данный момент на участке обустроены новые комфортные тротуары.
«Осталось завершить работы на подходах к пешеходным переходам. Для удобства местных жителей на объекте сделали шесть лестниц, ведущих от переходов через речку. По просьбам горожан на ряде из них были смонтированы пандусы. Впереди у подрядчиков — укладка асфальта в два слоя на проезжей части», — сообщили в городском управлении дорог и благоустройства
Еще один адрес, где ведутся работы по нацпроекту, — улица Посьетская. От пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской строители асфальтируют тротуары и дорогу. Ремонт завершат к 30 августа.
Рядом с Посьетской проходит улица Адмирала Захарова. Сейчас дорожники приступили к ее ремонту. Работы ведут от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской. До этого здесь силами ресурсоснабжающей организации проводился комплексный ремонт теплосети. Отремонтировать дорогу и тротуары подрядчикам предстоит до конца августа.
После завершения основных строительных работ на объектах, рабочие установят новые знаки и нанесут разметку.
Специалисты администрации отмечают, что работы контролируют специалисты городской администрации и общественных наблюдателей.
Стоит отметить, что за четыре года реализации нацпроекта в Приморье было капитально отремонтировано почти 400 километров дорог. В 2021 году дорожники положат новый асфальт на участках общей протяженностью 98 километров.