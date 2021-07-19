«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина

«Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются» - отметил глава кабмина Михаил Мишустин.