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Posted 19 июля 2021, 08:02

Published 19 июля 2021, 08:02

Modified 20 августа, 11:13

Updated 20 августа, 11:13

«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина

«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина

19 июля 2021, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
Правительство РФ предложило идею законопроекта, который позволит фермерам реализовывать продукцию на своей территории. Его разработкой занимается министерство сельского хозяйства.

Благодаря новому закону производитель сможет построить дом для проживания с семьей (фермерский дом) на территории сельскохозяйственных земель, а также разместить временный торговый павильон для продажи своей продукции.

Такое нововведение поможет развитию сельхозкооперативов и фермерских хозяйств, а также уменьшит издержки на доставку товаров до мест розничной продажи.

Сейчас хозяйственники не могут продавать товары на участках из-за особого статуса - это земли сельхозназначения, которые запрещено использовать вне рамок производства.

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц положительно оценил новую инициативу:

«Предлагаемая Минсельхозом России инициатива поможет развитию КФХ, снизив финансовые издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на логистику, хранение, аренду торговых мест, а сэкономленные средства использовать для дальнейшего развития и укрепления материальной базы своего фермерского хозяйства», — положительно оценил новую инициативу министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

«Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются» - отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

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#Экономика#Приморье#Сельское хозяйство#Новости#Законодательство
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