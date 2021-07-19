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Posted 19 июля 2021, 04:23

Published 19 июля 2021, 04:23

Modified 20 августа, 11:13

Updated 20 августа, 11:13

Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке

Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке

19 июля 2021, 04:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
Министр спорта России Олег Матыцин, во время рабочего визита в ДФО, сообщил, что макрорегиону необходимо обновить спортивную инфраструктуру. Так, на площадке Восточного экономического форума-2021 планируется обсудить создание спортивных центров на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Корее, Китае, Японии, других странах, и необходимость адаптации для подготовки к ним», — сказал министр.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке проводят заключительный этап подготовки к летним Олимпийским играм в Токио более 20 команд российской сборной.

Министр спорта РФ лично проверил условия тренировки спортсменов из команд по греко-римской и женской борьбе, дзюдо, боксу, плаванию, стрельбе из лука, баскетболу 3×3, триатлону и бадминтону. Также Матыцин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко — глава минспорта и глава региона обсудили создание спортивного кластера на базе ДВФУ на острове Русский.

В данный момент в университете идёт подготовка к проведению ВЭФ-2021, который пройдёт осенью во Владивостоке.

«Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором в том числе планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», — рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Отметим, что шестой по счёту Восточный экономический форум-2021 пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября.

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