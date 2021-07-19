Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке

«Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором в том числе планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», — рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.