Вакцинация в Приморье: гарантии, возможности и обязательства

«Уже больше года мы работаем в ковидном госпитале, я консультирую весь край, общаюсь с коллегами из других регионов России — и все говорят, что растет количество повторных случаев заражения. При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание будет легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от возможности тяжелого течения болезни и смерти. Сегодня открываются пункты вакцинопрофилактики в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия — процесс прививки становится максимально удобным для граждан», — сказала специалист.