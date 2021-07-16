Референтных значений о достаточном количестве антител в организме, чтобы не заболеть, в данный момент, у нас нет. Известно, что после болезни антитела быстро снижаются в организме, особенно у тех, кто переболел в лёгкой форме. Кто переболел в тяжёлой форме — у тех подольше остаются. Если ваш врач назначит вам тест на наличие антител, это стоит сделать — это будет бесплатно, если это ваше личное желание — это будет другое исследование за деньги.