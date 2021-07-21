Ответственный выбор: Набор первоклассников пройдёт по-новому в Приморье

Информация об изменении правил записи в первые классы была опубликована ещё в конце 2020 года на всех официальных ресурсах, в том числе на сайте правительства Приморского края и в СМИ, так что родители будущих первоклассников имели запас времени, чтобы сориентироваться в изменившихся условиях. Важно отметить: очерёдность подачи заявления на первом этапе не имела значения. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории, хватает во всех городах и районах Приморья. Собственно, возможность записать ребёнка по месту жительства не закрывается и после 30 июня, но здесь в некоторых школах может возрасти конкуренция.