Узнай свою школу: от «рассадника женского образования» к китайскому языку

Сделать это можно в течение двух недель — до 27 июля включительно. Присылайте ваши отгадки на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то в этом крайнем случае можете позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 — но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел.