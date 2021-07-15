Узнай свою школу: от «рассадника женского образования» к китайскому языку

Эта школа ведёт свою историю от первого на Дальнем Востоке женского училища с пансионом для воспитанниц, основанного в 1862 году в Николаевске-на-Амуре и переведённого во Владивосток в 1873 году. Первоначально для женского училища Морским ведомством был куплен участок земли с деревянным домом на углу улиц Светланской и Прудовой (теперь — Петра Великого). Позднее для училища было построено ещё несколько деревянных зданий.
В училище воспитанницы в течение шести лет изучали русский, французский и английский языки, арифметику, физику, историю, географию, естествознание, рукоделие, рисование, пение, а также обязательный в те времена закон Божий. Здесь учились дочери знатных горожан, в том числе первого старосты Владивостока купца Семёнова.
В 1890 году училище перешло в ведение Министерства народного просвещения и было преобразовано во Владивостокскую женскую прогимназию, а в 1895 году — в полную восьмилетнюю гимназию.
В 1903 году женская гимназия переехала в новое здание на улице Пушкинской, построенное по проекту архитектора Мешкова. Во время русско-японской войны гимназия эвакуировалась, а в здании разместились лазарет Красного Креста и городская женская прогимназия, ставшая 1 июня 1908 года второй владивостокской женской гимназией.
В июне 1912 года по случаю 50-летия основания первой Владивостокской женской гимназии газета «Дальний Восток» напечатала статью о ней, где говорилось, что гимназия является «старейшим рассадником женского образования в Приамурском крае». В адрес учебного заведения пришла даже поздравительная телеграмма от царя.
С 1913 года история школы тесно связана с именем Марии Владимировны Сибирцевой, которая стала начальницей прогимназии, преподавала делопроизводство, естествознание, занималась хозяйственными делами, возглавляла попечительский и педагогический советы. Эта авторитетная дама также была вице-председателем «Общества помощи учащимся Владивостока».
В 1921 и 1922 годах Сибирцеву дважды арестовывали из-за близости к революционным активистам. Имя её погибшего сына Всеволода теперь носит одна из владивостокских улиц. Тяжёлые годы гражданской войны и потеря детей подорвали здоровье Марии Владимировны. Она умерла в возрасте 56 лет 24 ноября 1923 года. В последний путь её провожал весь город.
С 1929 года школа Сибирцевой стала фабрично-заводской школой и обрела номер, сохранившийся до наших дней. В 1932 году она была объединена с семилетней школой № 2 и окончательно обосновалась в красивом здании на Пушкинской. В 1935 году имя Сибирцевой в названии школы исчезло, а восстановлено было лишь в 1980 году.
С 1967 года школа обрела специализацию — углублённое изучение китайского языка. Этот профиль она сохраняет и сегодня, имея школы-побратимы в Даляне и Харбине. Осталось лишь добавить, что именно эту школу окончил лидер прославленной группы «Мумий Тролль», почётный гражданин Владивостока Илья Лагутенко.
А теперь — внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»:
Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз — билеты в театр.
Сделать это можно в течение двух недель — до 27 июля включительно. Присылайте ваши отгадки на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то в этом крайнем случае можете позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 — но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел.
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