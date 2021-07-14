В Приморье откроют технологичные образовательные центры при школах

С началом осени в Приморском крае начнут работать технологичные образовательные центры «Точка роста» при школах на базе 29 муниципальных образований региона. Максимальную пользу они принесут учащимся из сел.

К открытию практически готовы 43 пришкольных образовательных центра. В них завезли все необходимое оборудование. Теперь дело осталось за учителями. Им необходимо повысить свою квалификацию. Специально для 100 педагогов из Приморского края состоялся семинар «Новому времени — новые открытия». Учителя получили рекомендации по подготовке аудиторий и учебных планов. Кроме того на мероприятии обсудили перспективы работы центров и региональный проект «Успех каждого ребенка», особенности организации мероприятий для увлеченных каким-либо предметом школьников. Также прошло знакомство с тьюторами и создание педагогического сетевого сообщества для плодотворной деятельности. Глава минобразования Приморья Наталья Бондаренко подчеркнула, что «Точки роста» крайне необходимы в селах. В них дети будут получать актуальное образование по разным дисциплинам, не станет исключением и проетная деятельность. Создание образовательных центров в крае проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей

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