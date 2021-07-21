Три главные причины молодым работать в Приморье

«Многие после выпуска из колледжа или университета не знают, что им делать дальше, куда обращаться и где искать работу. Мы предлагаем не просто вакансии, а должности в экономически и социально значимых отраслях. Во время предварительно отбора работодателей мы учитывали, чтобы у ребят была возможность расти и развиваться на предприятии, перенимать опыт у наставников. Еще один весомый плюс — это трудоустройство по специальности. Это как раз тот случай, когда выпускнику пригодится его диплом, и он сможет применить свои знания на практике, что немаловажно», — рассказала директор департамента Елена Томчук.