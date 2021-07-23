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Posted 23 июля 2021, 06:06

Published 23 июля 2021, 06:06

Modified 20 августа, 11:19

Updated 20 августа, 11:19

«Инженерные каникулы» посетили более 2000 школьников Приморья

«Инженерные каникулы» посетили более 2000 школьников Приморья

23 июля 2021, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Для приморских школьников открылись «инженерные каникулы» в мобильном технопарке. В период с 1 июня по 25 июля занятия посетили более 2000 детей из разных районов края — ребята научились управлять квадрокоптером, работать на 3D-принтере и освоили технологии виртуальной реальности.

По словам организаторов, школьники во время занятий получат знания и опыт, который потом пригодится им и в реальной жизни. Например, участники направления «Хайтек» в Славянке создали модель специальной платформы для сбора мусора в море.

«„Инженерные каникулы“ проводятся для того, чтобы как можно больше школьников получили возможность познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, попробовать себя в роли изобретателя, определить траекторию своего дальнейшего развития», — рассказала глава детского мобильного технопарка «Регионального модельного центра» Приморья Елизавета Гапликова.

Стоит отметить, что мобильный технопарк — это передвижной комплекс, который оснащён высокотехнологичным оборудованием. Цель работы комплекса — обеспечение доступности дополнительного образования естественно-научной и технической направленности для детей, проживающих в различных районах Приморского края.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Технологии#Технопарк
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