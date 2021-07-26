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Posted 26 июля 2021, 03:43

Published 26 июля 2021, 03:43

Modified 20 августа, 11:20

Updated 20 августа, 11:20

Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье

Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье

26 июля 2021, 03:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Портфели со школьными принадлежностями и канцелярией сотрудники реабилитационного центра «Ласточка» передадут 45 семьям, которые находятся на социальном обеспечении. Благотворительный взнос для детей Арсеньева и Яковлевского района Приморья сделал «Ростелеком» в рамках акции «Помоги собраться в школу».

В министерстве труда и социальной политики Приморского края рассказали, что акция, уже ставшая традиционной, стартовала во всех социально реабилитационных центрах.

Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, просто неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры, а также одежду и обувь — всё, что необходимо ученику.

«Все собранное распределяется по семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В том числе, находящимся на социальном сопровождении. Часть канцелярских наборов и школьной одежды остается в центрах для ребятишек, у которых новый школьный год начнется во время реабилитационного периода», — сообщают специалисты.

Стоит отметить, что ежегодная акция в помощь детям из семей с низким достатком проходит в Приморье с 2002 года. В 2020 году на нее откликнулись около 100 организаций, индивидуальных предпринимателей и более 200 жителей края. Помощь получили почти 1 750 школьников.

В этом году семьи учеников получат дополнительную поддержку от государства. По инициативе президента РФ в августе родители получат выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье.

Министр труда и социальной политики Приморского сообщила Светлана Красицкая что свои «школьные» выплаты и в Приморье.

«По закону, инициированному Губернатором края Олегом Кожемяко, многодетные семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности», — рассказала министр.

Желающие стать участникам акции, могут посмотреть адреса и телефоны социально-реабилитационных центров на сайте министерства.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети
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