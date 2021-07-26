Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье

Стоит отметить, что ежегодная акция в помощь детям из семей с низким достатком проходит в Приморье с 2002 года. В 2020 году на нее откликнулись около 100 организаций, индивидуальных предпринимателей и более 200 жителей края. Помощь получили почти 1 750 школьников.