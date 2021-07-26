Приморских предпринимателей научат делать востребованный продукт

«Пока все, что мы думаем о нашем клиенте, не подтверждено, это всего лишь наши домыслы. Вы не сможете сказать, что он выбирает ваш продукт из-за цены или каких-то других качеств, пока это не подтвердят 10 человек. И чем быстрее и дешевле вы будете проверять свои гипотезы, тем быстрее будет двигаться ваш бизнес», — рассказал Казаков.