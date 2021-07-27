«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека

Также в библиотеке № 5 в Артёме появилась новинка — интерактивный сенсорный стол «Крокодильчик». Вскоре в учреждении появятся новые стеллажи, мебель, оборудование и книги. На создание данной модельной библиотеки выделено более пяти миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.