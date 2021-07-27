zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2021, 08:20

Published 27 июля 2021, 08:20

Modified 20 августа, 11:21

Updated 20 августа, 11:21

«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека

«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека

27 июля 2021, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
По предложению президента РФ стимулировать развитие и разнообразие культурной жизни в российских городах и сёлах, в библиотеках Приморского края решили обновить книжные фонды.

В Артёмовскую библиотеку № 5 уже поступили книги для создания модельной библиотеки — в данный момент литература находится на стадии обработки, для последующего внесения в электронный каталог.

«Все издания снабжены штрих-кодами и соответствующей маркировкой. Кроме того, новые книги рассчитаны на разные возрастные категории и различные интересы читателей», — сообщают библиотекари.

Также в библиотеке № 5 в Артёме появилась новинка — интерактивный сенсорный стол «Крокодильчик». Вскоре в учреждении появятся новые стеллажи, мебель, оборудование и книги. На создание данной модельной библиотеки выделено более пяти миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Стоит отметить, что в этом году обновятся три библиотеки — в Артёме, Арсеньеве и Владивостоке — учреждения выиграли конкурс на переоснащение по модельному стандарту.

«В дальнейшем успешный опыт трех модельных библиотек планируется распространить и на другие подобные культурные учреждения края — речь идет о 660 организациях», — сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
Библиотека из Приморья заставила всю Россию бежать спринтПосле капитального ремонта во Владивостоке открылась библиотека № 21Читаем по-новому: Первая модельная библиотека появится во Владивостоке уже осенью
#Культура#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика