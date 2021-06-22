Читаем по-новому: Первая модельная библиотека появится во Владивостоке уже осенью

Читаем по-новому: Первая модельная библиотека появится во Владивостоке уже осенью
Читаем по-новому: Первая модельная библиотека появится во Владивостоке уже осенью
Сегодня, 12:24ОбществоФото: vlc.ru
Из старого хранилища книг в современное пространство — библиотека имени Чехова на проспекте 100-летия Владивостока готовится к модернизации. Уже осенью на ее базе откроется новое пространство. Первая во Владивостоке модельная библиотека готовится к открытию.

В старое помещение вдохнут новую жизнь. Уже проведен ремонт — заменены полы, проведена облицовка стен, установлены современные системы освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Осенью на проспекте 100-летия, 48 заработает пространство, полностью отвечающее современным требованиям. Уже закуплены новые книги, приобретено оборудование — компьютеры, принтеры, планшеты, интерактивные доски, проектор, веб-камеры для онлайн-трансляций, современная акустическая система и многое другое. Все работы проводятся по заказу управления культуры администрации Владивостока.

«От прежней библиотеки остались только стены. Проект нам был очень интересен, подошли к его реализации со всей ответственностью. Надеюсь, жителям Владивостока понравится обновленная библиотека», — рассказывает руководитель подрядной организации ООО «ВСК Технострой».

Как отмечает начальник городского управления культуры Светлана Шупиро, все пространство библиотеки им. А. П. Чехова полностью адаптировано для маломобильных горожан и читателей с дополнительными потребностями, оборудован многофункциональный зал. В ближайшее время здесь появится компьютерный класс, установят терминал самообслуживания, который позволит получить или сдать книгу без помощи персонала.

В 2020 году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета направлено 10 миллионов рублей на создание на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра. Еще более 10 миллионов выделено из городского бюджета на капитальный ремонт.

Юрий РОГОВ

Сюжеты:
Приморский край
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